Una tragica fatalità, che non ha lasciato scampo ad un uomo di 70 anni, deceduto sul colpo. Dramma a Civitella San Paolo, nella provincia di Roma, dove in una proprietà privata in località Santa Scolastica l'anziano è stato travolto dalla sua auto, che lo ha schiacciato, uccidendolo. Stando a quanto si apprende, l'automobile era caricata su un ponte idraulico adibito alla manutenzione dei veicoli che, improvvisamente, sotto il peso della vettura, ha ceduto: l'automobile ha travolto in pieno l'uomo, non lasciandogli scampo nonostante sul posto siano arrivati prontamente i soccorritori del 118, giunti un'eliambulanza.

Sul luogo della tragedia sono giunti anche i vigili del fuoco, che hanno lavorato per liberare il corpo del 70enne dal ponte idraulico e dalla vettura sotto i quali era rimasto incastrato. Le indagini sono state affidate ai carabinieri della compagnia di Monterotondo, che hanno effettuato tutti i rilievi necessari a ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente che è costato la vita al 70enne. Non è ancora stato reso noto se sul corpo della vittima saranno disposti gli esami autoptici.