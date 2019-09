Brutta avventura per una coppia di coniugi al lago di Bracciano. I due si trovavano a bordo di un catamarano quando questo, a causa del forte vento, si è ribaltato, facendoli cadere in acqua. I due sono stati recuperati dopo un'ora e per tutto quel tempo sono rimasti in acqua. Tanto che la donna, quando è stata trovata, è stata trasportata d'urgenza in ospedale perché in apparente stato di ipotermia. I due velisti erano usciti col catamarano sul lago per passare un pomeriggio piacevole, ma forse non hanno considerato il vento troppo forte. E così, nel pomeriggio di martedì, intorno alle 18, si sono ribaltati, cadendo in acqua. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Bracciano, che sono corsi a soccorrere i due coniugi, non con poche difficoltà.

I due sono rimasti in acqua per molto tempo, più di un'ora. A causa del forte vento e della temperatura dell'acqua, i due hanno seriamente rischiato l'ipotermia. Ad avere la peggio è stata la donna, soccorsa dai vigili del fuoco arrivati sul lago con l'elicottero e portata immediatamente in ospedale per ricevere le cure necessarie. Anche il marito è stato soccorso, ma le sue condizioni erano migliori di quelle della moglie, tanto che i vigili del fuoco l'hanno aiutato a ribaltare il catamarano e a rimettersi all'ormeggio per portarlo verso riva. Alla fine, per la coppia, questa si è rivelata una brutta disavventura ma a lieto fine. Fortunatamente sono riusciti a dare l'allarme e i soccorsi sono arrivati tempestivamente per tirarli fuori dall'acqua: un'operazione non semplice, soprattutto per il catamarano lasciato in mezzo alle acque che andava messo in sicurezza.