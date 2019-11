in foto: Immagine di repertorio (La Presse)

Un cadavere è stato trovato in un canale di scolo a Castrocielo, in provincia di Frosinone. Secondo le informazioni apprese apparterrebbe a un uomo di cui non è stata ancora resa nota l'identità, ma dovrebbe trattarsi di uno straniero sulla sessantina residente nel luogo. Il rinvenimento è avvenuto lungo la via Casilina e risale a questa mattina presto, lunedì 25 novembre. A destare l'attenzione dei passanti sono stati alcuni effetti personali presenti a terra sul ciglio della carreggiata, nel tratto al confine tra i Comuni di Roccasecca e Castrocielo. L'uomo era in un fossato, ormai deceduto da diverse ore.

Cadavere in un canale a Castrocielo

A dare l'allarme gli automobilisti, che hanno chiamato le forze dell'ordine. Sul posto, ricevuta la segnalazione, sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Pontecorvo. I militari hanno svolto i rilievi scientifici necessari al caso e indagano per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Hanno transennato l'area e setacciato la zona, per cercare di individuare indizi utili. Sul posto è atteso l'arrivo del medico legale per l'accertamento della morte e per un primo esame del corpo. Terminate le verifiche di rito, la salma sarà trasferita all'obitorio, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria, che ne disporrà l'autopsia. I risultati degli esami autoptici saranno infatti fondamentali per stabilire l'ora esatta e le cause del decesso.

Forse investito da un'auto pirata

Gli investigatori dovranno infatti capire perché l'uomo si trovasse lì e cosa lo abbia ucciso. L'ipotesi maggiormente presa in considerazione al momento è che sia rimasto vittima di un incidente stradale, probabilmente avvenuto ieri sera o durante la notte. Forse l'uomo era a piedi in strada e stava camminando lungo il lato della carreggiata quando un'auto pirata lo ha travolto e scaraventato nel fossato che si snoda al margine della strada, per poi darsi alla fuga senza fermarsi a prestare soccorso.