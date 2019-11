in foto: Immagine di repertorio

Casting a Roma, si cerca con urgenza un elfo che aiuti Babbo Natale al centro commerciale CinecittàDue. L'appuntamento è fissato a domenica 24 novembre, alle ore 16, in viale Palmiro Togliatti 2. In palio il vincitore otterrà un contratto di lavoro da 1500 euro netti per aiutare otto giorni Santa Claus, avrà la fortuna di trascorrere del tempo con il nonno dalla barba bianca più famoso del mondo e assisterlo nella preparazione dei doni per grandi e piccini. I giorni di lavoro durante le festività natalizie saranno 7, 8, 14, 15, 21, 22, 23, 24 dicembre. Essere Babbo Natale infatti è faticoso e serve un aiutante, che possa accogliere i bambini, prendere in consegna le loro letterine, e organizzare il lavoro per consegnare tutti i regali entro la Vigilia.

Casting finale per l'elfo di Babbo Natale

Il casting finale per diventare elfo aiutante di Babbo Natale a Cinecittà è in calendario per domenica 24 novembre, quando si presenteranno pubblicamente i finalisti che hanno inviato il proprio curriculum vitae e inoltrato la domanda di partecipazione entro il 18 novembre. Gli aspiranti elfi saranno messi alla prova da una giuria con domande sul Natale alle quali dovranno rispondere anche improvvisando.

I requisiti richiesti per essere un elfo di Babbo Natale

Per essere scelto come elfo di Babbo Natale l'annuncio di lavoro richiede determinate caratteristiche, in primo luogo la capacità di relazionarsi e di dialogare con i bambini, esperienza pregressa nel campo dell'animazione e la maggiore età. La posizione è aperta a candidati di entrambi i sessi.