in foto: Foto Facebook Castello di Santa Severa

Un'estate in riva al mare tra spettacoli, incontri ed eventi anche per bambini è quella che sta per iniziare al Castello di Santa Severa. Lo splendido maniero sul mare a poche decine di chilometri da Roma, è pronto ad accogliere i visitatori, con un calendario ricco di interessanti appuntamenti per grandi e piccini. Dalla cultura al teatro, passando per la politica, si attende la presenza di numerosi ospiti. Gli eventi sono organizzati nell'ambito del Caffeina Festival, da mercoledì 1 luglio a domenica 30 agosto. Lo spazio della Regione Lazio è gestito dalla società regionale LAZIOcrea, in collaborazione con il Comune di Santa Marinella. Un'occasione preziosa quella di poter organizzare il Festival quest'anno, nonostante l'emergenza coronavirus ha rischiato di non far riaprire le attività balneari e di far ripartire gli eventi in programma per la stagione estiva. Quest'anno il Festival non sarà allestito a Viterbo, ma si sposterà lungo la costa, in una location meravigliosa e speciale.

Gli ospiti del Caffeina Festival 2020 al Castello di Santa Severa

Tra gli ospiti del Caffeina Festival 2020 al Castello di Santa Severa Enrico Mentana, Giancarlo de Cataldo, Giampiero Mughini, Walter Veltroni, Corrado Formigli e Andrea Vianello ma anche importanti protagonisti del teatro e del cinema, come Moni Ovadia, Francesco Montanari, Michela Andreozzi, Alessandro Haber, Michele Placido e Sergio Rubini. Il cartellone prevede anche spettacoli per ragazzi, curati dalla compagnia Teatro Viola in collaborazione con il Teatro Verde di Roma e l’associazione Teatro Giovani Teatro Pirata di Jesi.