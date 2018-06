Una banda amante dello shopping ha fatto scorta di vestiti ed è uscita dai negozi senza pagare. E' successo all'outlet di Castel Romano, a sud della Capitale. Si tratta di cinque uomini che si sono appropriati di capi d'abbigliamento senza passare dalla cassa. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che li hanno fermati con l'aiuto delle guardie giurate in servizio. Grazie alle immagini del sistema di video sorveglianza, le forze dell'ordine hanno accertato che i membri del gruppo, approfittando dell'affollamento dei negozi, sono riusciti a rubare i vestiti rimuovendo le placche antitaccheggio dai tessuti. Senza il sistema di allarme infatti, i ladri sembrava fossero riusciti in un primo momento a portare via il bottino. La merce rubata è stata riconsegnata ai proprietari dei negozi ai quali era stata sottratta e i cinque sono stati trattenuti in caserma in attesa del rito direttissimo.

Arrestata banda all'outlet di Castel Romano

La "banda dello shopping" secondo quanto riferito dalle forze dell'ordine era formata da cinque membri di 27, 29, 33, 34 e 38 anni, tutti da tempo residenti in Italia. I carabinieri hanno notato i malviventi mentre posavano più volte dei capi d’abbigliamento nascosti all’interno della stessa borsa in due auto nel parcheggio esterno dell’outlet e per loro sono scattate le manette. A seguito dei controlli, infatti, le macchine nascondevano numerosi capi d'abbigliamento rubati.