in foto: Cassonetti e automobili in fiamme in via di Val Tellina, Colli Portuensi

Paura nella notte in via Val Tellina, zona Colli Portuensi. A neanche tre mesi di distanza da un episodio analogo, i cassonetti dell'immondizia sono stati dati alle fiamme. L'incendio che è divampato dai secchioni verdi ha coinvolto quattro automobili, tutte completamente distrutte dalle fiamme. Non ci sono persone ferite o intossicate. I vigili del fuoco hanno spento il rogo, ma le macchine erano già ridotte in rottami quando i pompieri sono arrivati sul posto.

Denuncia la signora Carla La Gozzer, che ha inviato una lettera alla presidente del Municipio XII: "Questa notte in vicolo di Valtellina vi è stato un nuovo incendio doloso di cassonetti che ha coinvolto distruggendo 4 autovetture. Solo tre mesi fa vi era stato un evento analogo. Questo nuovo episodio é il frutto di una scelta ben consapevole dell'autore di questo gesto criminale, che ha visto come i danni prodotti incendiando quei cassonetti siano particolarmente rilevanti. Per questo vi invito a voler valutare l'eliminazione di questa postazione di cassonetti(almeno in via temporanea fino a quando non si riuscirà ad identificare il colpevole). Infatti la loro ubicazione fra auto parcheggiate a spina in una via in discesa favorisce molto il propagarsi degli incendi e ne amplifica gli effetti. Non a caso il piromane ha scelto di nuovo di attaccare questa postazione, pur essendone presenti altre nella via ed in zona, per avere molto effetto con poca fatica. Posso comprendere che questa proposta sembra rappresentare una sorta di "resa" di fronte ai piromani, ma credo debba essere vista come "sano realismo" tenuto conto della difficoltà di contrastare gli incendi dolosi di cassonetti, auto e moto che sta colpendo tanti quartieri della nostra città".