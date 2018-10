in foto: I cassonetti in fiamme a largo dei Quintili al Quadraro

"Una schiera di cassonetti in fiamme". È la denuncia di un cittadino che, tornando a casa, ha trovato uno spettacolo a dir poco ‘neroniano'. In largo dei Quintili, nel quartiere del Quadraro, i cassonetti della spazzatura stracolmi di rifiuti sono andati a fuoco a ridosso del marciapiede e lambendo le abitazioni circostanti, a due passi da Porta Furba. Paura nella notte, i residenti affacciandosi alle finestre hanno notato un bagliore improvviso nel buio e hanno dato l'allarme chiamando i vigili del fuco. "Dopo giorni, settimane, mesi di spazzatura accumulata e non raccolta con regolarità, abbandonata intorno ai cassonetti pieni, qualcuno esasperato ha pensato di risolvere il problema dando fuoco ai rifiuti – è il pensiero del cittadino che ha assistito alla scena – Incurante dell’albero vicino, della siepe, delle automobili parcheggiate lì accanto, della nuvola di fumo maleodorante che ha invaso la strada e ha raggiunto i balconi e le finestre del condominio di fronte".

Le fiamme infatti, si sono avvicinate pericolosamente ai confini dei cortili e delle case e l'incendio minacciava di propagarsi. Sul posto sono intervenuti i pompieri che hanno spento il rogo. Non è chiara l'origine dell'incendio ma è probabile l'origine dolosa. Tante le segnalazioni anche sui social dove gli utenti hanno postato foto e commenti di quanto successo, denunciando l'accaduto.