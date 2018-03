in foto: Foto via Facebook

Cassonetti dati alle fiamme in pieno giorno in via Giuseppe Lunati in zona Portuense a Roma. Il fumo nero che si è alzato dai cassonetti dell'immondizia ha avvolto alcuni palazzi, costringendo diversi residenti a scendere in strada per la puzza di bruciato che ha avvolto le loro abitazioni. Sul posto le forze dell'ordine e i vigili del fuoco che hanno provveduto a spegnere il rogo.

Non sono noti gli autori del gesto: aperta un'indagine per individuare l'autore o gli autori dell'incendio. La colonna di fumo nera alzatasi in cielo era visibile da tutto il quartiere e ha preoccupato residenti e commercianti. Per fortuna nessuna conseguenza per persone, ma neanche per le vetture posteggiate salvate dall'intervento dei pompieri.