Una donna di 54 anni è morta all'ospedale Santa Scolastica di Cassino dopo due giorni di ricovero, ma le cause del decesso non sono ancora certe. Cosima Fragnoli era andata al pronto soccorso con fortissimi dolori addominali ed era stata ricoverata per ulteriori accertamenti. Per questo il 16 mattina è stata portata al Fabrizio Spaziani di Frosinone ed è stata sottoposta a esami alle vie urinarie. Dopodiché è tornata al Santa Scolastica, dove è deceduta inspiegabilmente dopo poche ore. Non sono ancora chiare le cause della morte, e per questo è stata disposta l'autopsia sulla salma. Disperato il marito, che non si spiega cosa possa essere accaduto: i due gestivano insieme un bar in provincia di Caserta e sembra che prima del ricovero la signora Cosima stesse bene. Per questo la famiglia della 54enne ha deciso di sporgere denuncia presso la caserma dei carabinieri di Cassino. Il magistrato ha disposto il sequestro della salma, sulla quale sarà effettuata l'autopsia.

E sempre su questo episodio il consigliere regionale Pasquale Ciacciarelli ha presentato un'interrogazione al presidente della Regione Lazio per fare luce sull'episodio. "Oltre a questa azione doverosa, provvederò anche a chiedere un’audizione in Commissione Sanità del direttore sanitario dell’Ospedale di Cassino, perché la faccenda è davvero grave e cose di questo genere non debbono più verificarsi", dichiara il consigliere in una nota. "Nella giornata del 13/11/2019, infatti, un uomo di 33 anni, padre di 4 figli e residente a Caira, è stato vittima di un incidente automobilistico, particolarmente grave, sulla strada Casilina all’altezza del supermercato Lidl; il ragazzo è stato trasportato presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Cassino, vista la gravità della situazione sanitaria, in codice rosso, intorno alle ore 15:30. (…). L'uomo presentava l’arto sinistro praticamente maciullato e vascolarizzazione pressoché inesistente, quindi a grave rischio di sopravvivenza. I familiari del ragazzo, hanno riferito agli amici e conoscenti, accorsi in ospedale appena appresa la notizia, che l’uomo, pur essendo stato visitato da un Ortopedico, che ne ha certificato la estrema gravità e quindi la necessità di trasferimento immediato presso un DEA di I livello, presente solo a Roma, è stato tuttavia, inspiegabilmente e colpevolmente, lasciato su una barella per circa 6 ore, pur trattandosi di un codice rosso". Anche in questo caso i familiari hanno presentato denuncia ai carabinieri di Cassino.