Un uomo è stato trovato riverso a terra con un taglio sulla testa e il volto ricoperto di sangue a Cassino, in provincia di Frosinone. A dare l'allarme è stato un passante, che nel pomeriggio di oggi, giovedì 6 giugno, ha notato una persona a terra, ferita, in via Garigliano, e ha chiesto l'intervento di un'ambulanza, preoccupato per le condizioni di salute. I carabinieri hanno ricevuto la segnalazione intorno alle ore 15 e si sono recati sul posto, per verificare cosa fosse successo. Secondo le informazioni apprese, la vittima del ferimento è un quaranticinquenne, residente a Pontecorvo, già conosciuto dalle forze dell'ordine per i numerosi precedenti penali a suo carico. In soccorso dell'uomo è intervenuto il personale sanitario del 118 che lo ha trasportato in ospedale. Arrivato in pronto soccorso, il paziente è stato affidato alle cure dei medici, che gli hanno medicato la ferita e lo hanno sottoposto agli accertamenti necessari al caso. Non si trova in pericolo di vita.

Cassino, uomo ferito alla testa

Sulla vicenda indagano i carabinieri, che hanno provato ad ascoltare l'uomo, ma al momento si è rifiutato di parlare di ciò che è accaduto e di chi lo abbia aggredito. I militari stanno cercando di ricostruire la dinamica del ferimento, e di risalire ai responsabili autori del gesto. Al momento non si conoscono le motivazioni che hanno portato all'aggressione, scaturita forse per droga o per un regolamento di conti. Nel frattempo i carabinieri stanno cercando eventuali testimoni che abbiano assistito alla scena, per tentare di raccogliere elementi utili alle indagini.