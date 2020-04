in foto: Foto di repertorio

Un uomo è grave ed è finito in ospedale dopo essersi ferito alla pancia con la smerigliatrice, mentre stava svolgendo dei lavori in casa. L'incidente domestico è accaduto nella tarda mattinata di oggi, mercoledì 15 aprile, nel Comune di Cassino, in provincia di Frosinone. Secondo le informazioni apprese era poco prima dell'ora di pranzo quando l'uomo, residente nella frazione di Sant'Angelo in Thedice, località Cavalle, stava svolgendo alcuni lavoretti all'interno della propria abitazione immersa nella rigogliosa campagna ciociara, approfittando della giornata soleggiata. Improvvisamente, forse a causa di una distrazione, ha perso il controllo dello strumento, solitamente utilizzato per spianare saldature o tagliare diversi tipi di materiali, e si è ferito alla pancia.

Ferito con la smerigliatrice è grave

Ricevuta la segnalazione al Numero Unico delle Emergenze 118, sul posto è arrivato il personale sanitario. Date le sue condizioni di salute, parse fin da subito molto gravi per l'entità della ferita e per lo strumento che l'ha provocata, è stato necessario l'intervento dell'eliambulanza. I paramedici lo hanno soccorso, preso in carico e trasportato con urgenza in ospedale. Arrivato in pronto soccorso, è stato affidato alle cure dei medici, per essere sottoposto a una delicata operazione, per intervenire sulle lesioni. Al momento le sue condizioni sono gravi e lotta tra la vita e la morte. Presenti per gli accertamenti necessari al caso le forze dell'ordine, che stanno ricostruendo l'accaduto.