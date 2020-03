in foto: Immagine di repertorio

Tragedia oggi a Vallerotonda nel Cassinate, in provincia di Frosinone. Un uomo di 74 anni, Armando Fella, è morto sul colpo a causa di un incidente avvenuto in un terreno di sua proprietà nella frazione Valvori. Per cause ancora da accertare Fella, imprenditore edile residente in paese, si è ribaltato sul piccolo trattore che stava guidando, rimanendo schiacciato. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 per cercare di salvargli la vita ma, purtroppo, non c'era già nulla da fare: Armando Fella era deceduto sul colpo a causa della violenza dell'impatto con il mezzo che stava guidando. Sul posto sono giunti anche i carabinieri della stazione di Valleronda ed i Vigili del Fuoco del distaccamento di Cassino, oltre al sindaco di Vallerotonda Giovanni Di Meo.

Non è ancora chiara la dinamica dell'incidente in cui ha perso la vita il 74enne Armando Fella. Secondo i primi accertamenti fatti dai carabinieri della stazione di Vallerotonda, l'uomo stava lavorando nel terreno trasportando alcune pietre molto grosse sul piccolo trattore che stava guidando. Non si sa perché poi il mezzo si sia ribaltato: se per una distrazione di Fella, un dissesto del terreno o altri motivi. L'uomo era molto noto nel paese di Vallerotonda e a Cassino, dove da tempo lavorava come imprenditore edile: e sono tanti, in queste ore, a piangere la sua tragica scomparsa.