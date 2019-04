Salvò un bimbo di tre anni dal soffocamento, come riconoscimento per la prontezza del suo intervento, un appuntato dei carabinieri ha ricevuto un encomio solenne. Si tratta di Luca Trotta, un militare che presta servizio nella stazione di Acquafondata, in provincia di Frosinone. I fatti risalgono allo scorso gennaio, quando in un centro commerciale di Cassino, un bambino che si trovava a fare compere insieme ai genitori, dopo una crisi di pianto ha improvvisamente smesso di respirare. Ad attirare l'attenzione del carabiniere, fuori servizio e in giro per negozi insieme alla sua famiglia, le urla strazianti dei genitori che gridavano: "Non respira più". Subito si è precipitato verso il bimbo che era a terra e gli ha praticato le manovre di rianimazione alternando il massaggio cardiaco con la respirazione artificiale. Poi il bambino ha fatto un sospiro e ha ricominciato a respirare autonomamente, restando tuttavia ancora assente. Sul posto, ricevuta la chiamata d'emergenza, è intervenuto il personale sanitario del 118 che ha soccorso il piccolo e lo ha trasportato all'ospedale di Cassino, poi trasferito al Bambin Gesù di Roma. Un episodio drammatico che sarebbe potuto culminare in tragedia, ma che si è concluso con il lieto fine, grazie alle mani dell"angelo in divisa'. All'arrivo dei soccorritori infatti, il bimbo era ormai fuori pericolo, avendo ricevuto dal carabiniere un soccorso pronto ed efficace, essendo intervenuto salvandogli la vita proprio negli istanti cruciali dell'emergenza, come dire, l'uomo giusto, al posto giusto, al momento giusto.

Encomio solenne a Luca Trotta, appuntato dei carabinieri

Il gesto del carabiniere, di grande spessore umano e amore verso il prossimo, non è di certo passato inosservato. Luca Trotta ha ricevuto un encomio solenne per il "gesto spontaneo dettato da altruismo, sensibilità e competenza". La cerimonia si è svolta il 27 marzo scorso durante il consiglio comunale di Acquafondata, dove il sindaco Antonio Di Meo e l'amministrazione hanno donato il prestigioso riconoscimento al carabiniere alla presenza del Prefetto di Frosinone Ignazio Portelli, del Questore Rosaria Amato, e dei Comandanti di Stazione e Compagnia del territorio.