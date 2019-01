Alberto Di Cicco, trent'anni, residente a Sant'Elia Fiumerapido, è il nome dell'uomo arrestato con l'accusa di essere l'autore del duplice tentato omicidio consumatosi in via Cellini nel centro di Cassino (Frosinone). È stato fermato dopo che una coppia di anziani coniugi è stata trovata in fin di vita all'interno della loro abitazione, dopo l'allarme lanciato dai vicini allarmati dalle urla. Marito e moglie, ora ricoverati in prognosi riservata al Policlinico Umberto I di Roma, sono stati massacrati a colpi di martello: agghiacciante la scena che si è presentata davanti agli agenti, con macchie di di sangue ovunque, sui muri e sui pavimenti, e l'uomo e la donna stesi a terra privi di conoscenza con ferite multiple al capo e sul resto del corpo.

Da quanto ricostruito Di Cicco si sarebbe fatto aprire mostrando un giacchino della Polizia Penitenziaria e, una volta introdottosi in casa, sarebbe scoppiata la violenza. Il vero obiettivo dell'uomo sarebbe stato il figlio della coppia, della cui compagna si era invaghito. Una vera e propria ossessione, costellata di comportamenti persecutori, da quanto si apprende mai denunciati, nei confronti della ragazza e poi del fidanzato. Secondo quanto emerso nelle indagini, che proseguono in queste ore coordinate dal magistrato della Procura di Cassino Chiara d'Orefice titolare del fascicolo, alcuni giorni prima il tentato omicidio i freni della macchina del figlio della coppia erano stati tagliati. Si sospetta che l'autore del sabotaggio sia proprio Di Cicco.