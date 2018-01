in foto: Caso di meningite batterica in una scuola dell'infanzia dell'Eur, Roma

Caso di meningite batteria in una scuola materna del quartiere Eur di Roma. La malattia è stata diagnosticata per la precisione a un alunno della sede di via Lione dell'Istituto Comprensivo Leonardo Da Vinci. Il bimbo, si legge nella circolare diramata a tutte le famiglie degli alunni dalla dirigente della scuola dell'infanzia,Federica Grossi, è stato ricoverato ieri all'ospedale San Camillo e poi trasferito al Policlinico Gemelli dov'è tuttora in cura. Al momento restano ignote le sue condizioni di salute.

Profilassi antibiotica per tutte le persone entrate in contatto con il bimbo.

La Asl, "data la forma morbosa e il suo decorso clinico", ha disposto una profilassi antibiotica per tutti i compagni di classe del bimbo, la sezione B, e in generale tutti i bambini e i docenti entrati in contatto con il piccolo malato. Nelle parole del dottor Paolo Grillo della Sisp, l'antibiotico dovrà essere assunto "dai bambini della scuola materna, dai bambini di altre unità didattiche venute a contatto" con la classe del bimbo malato, e "dal relativo personale docente e non docente, previo consulto con i rispettivi pediatri curanti o medici di medicina generale".