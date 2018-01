Un caso di meningite è stato riscontrato ad Ostia. La malattia è stata contratta da un bambino di soli quattro anni, che frequenta la scuola dell'infanzia ‘La Gabbianella' di via Domenico Baffigo ad Ostia Nuova. Il piccolo è stato ricoverato all'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma dove si trova sotto costante osservazione, ma da quanto si apprende le sue condizioni non sarebbero gravi. Nel maggio del 2017 un altro caso di meningite era stato riscontrato sempre ad Ostia, dove una catechista si era sentita male in una chiesa di Acilia durante le attività parrocchiali.

Profilassi per compagni di classe e familiari.

Il personale della Asl Roma 3, competente per il territorio in questione, ha incontrato genitori e personale della materna frequentata dal bambino. Da quanto si apprende è stata disposta la profilassi per i compagni di classe, familiari e insegnanti, ovvero per tutte quelle persone che sono state più a contatto con il piccolo paziente. Al momento non è noto il ceppo a cui appartiene il batterio né la sua contagiosità, ma i medici della Asl hanno invitato alla calma, ma a vigilare sul presentarsi di eventuali sintomi.