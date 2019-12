"Sestina ti amiamo, senza fine". Il foglio bianco termina, c'è appena lo spazio per il simbolo dell'infinito. Andrea Landolfi, ristretto al Regina Coeli dallo scorso settembre, accusato di omicidio volontario per la morte della fidanzata Maria Sestina Arcuri, ha scritto delle lettere dal carcere, fiumi di pensieri messi nero su bianco. Fanpage.it ne ha potute visionare due, la prima indirizzata ai familiari, la seconda a Mattia, il figlio di cinque anni. In nessuna delle due lettere il trentenne operatore socio sanitario ed ex pugile fa riferimento alla compagna, se non nella chiusura, dove in un passaggio veloce ribadisce il sentimento che prova nei suoi confronti. "Andrea sta male. Consapevole della sua innocenza, per il dolore ha tentato più volte di togliersi la vita impiccandosi in carcere – ha spiegato l'avvocato della difesa Giacomo Marini – Ora si trova ristretto in regime di massima sorveglianza, gli manca molto il figlio e anche Sestina".

Andrea Landolfi alla famiglia. "Il mio corpo sta abbandonano la mia anima"

"Scriverò solamente cose sensate per voi della famiglia, nominando tutti e dirvi cosa posso pensare di voi, perché di me purtroppo non lo potrò fare, perché il mio corpo sta abbandonando la mia anima" si legge nella lettera di Andrea scritta il 28 novembre scorso e rivolta ai familiari. "Nonna, grazie di avermi dato tutto ed essermi stata sempre accanto, ti adoro" si rivolge a Mirella Iezzi, la nonna accusata di omissione di soccorso. Secondo l'accusa infatti avrebbe coperto il nipote senza chiedere aiuto. Ma allo stesso tempo l'anziana signora sarebbe per gli inquirenti vittima del nipote che è ritenuto responsabile di lesioni nei suoi confronti. Per il Tribunale del Riesame la nonna di Andrea "mente su tutta la linea per difendere il nipote". "Zia Paola, sorella cugina, sei un po' tutto per me, ora pensa alla tua vita e ad andare avanti, non pensare più a me. Mattia ho fatto il padre con te fino a 360 gradi, ora io non ci sono, sii forte figlio mio e non sentirti arrabbiato con me se non ci sono, io però sarò sempre tuo padre", continua la lettera. Poi saluta gli zii, le cugine Camilla e Virginia, il compagno della madre e il nonno. E conclude: "Questo sono io invece, dentro e fuori: un foglio bianco dove di me non c'è più nulla da scrivere".

L'accusa: "Nessuno ha impedito alla mamma di Andrea di parlare con la madre di Sestina"

"Mamma, grazie per avermi messo al mondo, a modo tuo mi hai amato e io ti amo" scrive alla madre Roberta, che alla trasmissione ‘Quarto Grado' ha domandato un incontro con la mamma di Sestina. Una richiesta commentata così dal legale di parte civile, Vincenzo Luccisano, contattato da Fanpage.it: "Ora non è il momento. Ciò che sa la mamma di Sestina è che Andrea Landolfi è in via precauzionale in carcere e imputato nel processo per l'omicidio della figlia". E alla dichiarazione della mamma di Andrea, che ha detto di esserle stato impedito di parlare con la madre di Sestina davanti al palazzo di Giustizia di Viterbo, ha chiarito: "Ciò non corrisponde al vero, ma non lo riteniamo ormai importante. Quello che importa ora è il processo".

La lettera dal carcere di Andrea Landolfi al figlio Mattia

In carcere con l'accusa di aver ucciso la sua compagna, Landolfi scrive al figlio di cinque anni avuto da una precedente relazione: