Una donna è morta in un incendio scoppiato nel terzo piano di una palazzina in via Civitacampomarano, in zona Case Rosse a Roma e non da un'esplosione dovuta a una fuga di gas come inizialmente riportato. La tragedia è avvenuta intorno alle 9.40 del mattino, la sala operativa dei Vigili del Fuoco ha inviato immediatamente sul posto 68 diversi automezzi: uno schieramento imponente, che dimostra senza dubbio la gravità di quanto accaduto. Durante le operazioni di soccorso, i Vigili del Fuoco hanno trovato il corpo di una donna, ormai priva di vita. Secondo quanto riportato dai pompieri, l'incendio sarebbe divampato nel salone dell'abitazione della donna: a prendere fuoco, gli arredi di casa. Proseguono le indagini, sul posto, oltre ai pompieri, anche i soccorsi del 118 e i carabinieri.

Incendio in appartamento a Case Rosse, morta Annamaria Alivernini

La vittima è una signora di ottant'anni, Annamaria Alivernini. Non è riuscita a fuggire in tempo dal suo appartamento, diventato per lei una trappola. Non è ancora chiaro in che modo si siano sviluppate le fiamme, che a quanto sembra si sono sviluppate nel salotto e propagate velocemente agli arredi presenti nell'ambiente. Attualmente le indagini sono ancora in corso e sono state affidate agli agenti della Polizia di Stato, che dovranno verificare l'esatta dinamica dell'incendio. Non è ancora noto se sia stato un atto doloso o un tragico incidente domestico, anche se si sembra propendere per la seconda opzione. Non sembra ci siano altri feriti o intossicati dal fumo, maggiori informazioni saranno diffuse nelle prossime ore.