Un uomo di 37 anni è stato arrestato dalla polizia nella zona delle Case Rosse di Roma Capitale, nel Municipio Roma IV non distante da Settecamini. L'uomo, D.M., aveva in un terreno adiacente al proprio casolare una coltivazione di oltre sessanta piante di marijuana, che coltivava tranquillamente senza curarsi troppo che fossero in vista: ed ora, arrestato, deve rispondere di produzione e spaccio di sostanza stupefacente. La scoperta della piantagione è avvenuta grazie ad una segnalazione di un cittadino di passaggio, che aveva notato alcune piante "sospette" dalla strada.

Il cittadino, infatti, si trovava di passaggio su via Casalcipriano, notando alcune piante nei pressi di un casolare che a suo dire sembravano di marijuana. Ha quindi avvertito il 112, che ha mandato alcune volante per verificare. Giunti sul posto, gli agenti del reparto volanti assieme a quelli del commissariato Sant'Ippolito, hanno scoperto che accanto all'abitazione, in un terreno adiacente, vi fossero ben 61 piante di marijuana, alte tra i 2.10 ed i 2.80 metri. Trovati anche vasi con semi appena piantati e vario materiale per la coltivazione e produzione di marijuana, in quella che era a tutti gli effetti una vera e propria serra per la coltivazione della marijuana. L'uomo di 37 anni, che si trovava all'interno del casale, dopo aver spiegato che la piantagione accanto alla propria abitazione fosse davvero la sua, è stato quindi al termine delle formalità di rito arrestato e portato in caserma, e deve rispondere adesso davanti all'autorità giudiziaria dei reati di produzione e spaccio di sostanza stupefacente.