Il blitz della Guardia di Finanza all'interno della sede centrale di CasaPound nel quartiere Esquilino è stato rinviato. "Se entrate sarà un bagno di sangue" si sono rivolti così gli attivisti di estrema destra alle Fiamme Gialle, nonostante la visita fosse stata annunciata da giorni. I finanzieri hanno preferito non irrompere, per evitare tensioni. L'intervento disposto dalla procura della Corte dei Conti per un sopralluogo all'interno dello stabile di sei piani in via Napoleone III si è concluso con una serie strette di mano tra i militanti e gli agenti della Digos inviati sul posto dalla questura per mediare e arginare possibili disordini. Ma il blitz è solo rimandato. Infatti secondo quanto si apprende, CasaPound occupa abusivamente e gratuitamente dal 2003 il palazzo del demanio all'Esquilino. Simone Di Stefano, uno dei leader di CasaPound, ha spiegato che "all'interno della sede vivono famiglie di italiani rimaste senza un tetto".

A quel punto il palazzone, sei piani per 60 vani a due passi dalla stazione Termini, è finito nel mirino della Corte dei Conti. Sul caso stanno lavorando i magistrati: lo stabile è nell'elenco dei 93 immobili occupati abusivamente stilato dalla questura, non tra le 16 situazioni più critiche individuate dall'ex commissario del Campidoglio. Ma le tensioni pare che sono solo rimandate a data da definire: il prossimo blitz sarà senza preavviso.