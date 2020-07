Un furgone ha preso fuoco questo pomeriggio in via Diego Angeli, nel quartiere di Casal Bruciato a Roma. Non sono note le cause del violento incendio che in pochi minuti ha divorato in mezzo, distruggendolo completamente e lasciando solo una carcassa bruciata dalle fiamme al suo posto. Nel video, diffuso dalla pagina Instagram Welcome To Favelas, si vede il rogo che devasta il furgone accanto all'ingresso di un supermercato. Fortunatamente non sembrano esserci feriti a causa del grave incendio, né intossicati dal fumo. Spavento tra i residenti del quartiere di Casal Bruciato, che verso l'ora di pranzo hanno cominciato a sentire un forte odore di fumo nell'aria. Alcuni di loro scesi in strada hanno notato il mezzo che prendeva fuoco.

Incendio a Casal Bruciato, pompieri sul posto

Sul posto, per spegnere l'incendio, sono accorsi i Vigili del Fuoco. Non è ancora noto cosa sia accaduto e come mai il rogo abbia distrutto la vettura, se per un guasto interno alla stessa che l'ha fatta incendiare da sola per un fenomeno di autocombustione o se qualcuno abbia appiccato le fiamme. Saranno le successive indagini a stabilire cosa sia accaduto oggi e come mai il veicolo abbia preso fuoco. A soffrire i disagi maggiori, i residenti dei palazzi che abitano sopra il furgone incendiato, che sono stati letteralmente invasi dall'odore acre del fumo e dalla nube nera sprigionata dalle fiamme.