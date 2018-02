in foto: Foto dal gruppo Facebook "Sei di Talenti se…"

Un incidente si è verificato nella mattinata di oggi su via di Casal Boccone, quasi all'altezza di via Ugo Ojetti nel quartiere Talenti nel quadrante Nord-Est di Roma. Qui due auto sono andate fuori strada, finendo per arrampicarsi su una rete metallica dopo aver attraversato la pista ciclabile che corre al lato della strada ad alto scorrimento. Da quanto si apprende i conducenti e i passeggeri delle due utilitarie coinvolte sono usciti dalle auto praticamente illesi.

Sul posto la Polizia Locale che ha eseguito i rilievi del caso e incanalato il traffico per rendere possibile l'intervento dei mezzi di soccorso meccanici per la rimozione dei mezzi incidentati. Inevitabili le ripercussioni alla cirolazione A provocare l'incidente sarebbe stato il mix tra velocità e scarsa aderenza sull'asfalto reso sdrucciolevole dalla pioggia.