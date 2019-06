Dieci vetture sono state colpite da un incendio questa notte in via Giovanni Pittaluga, nel quartiere di Casal Bertone in zona Tiburtina. Erano circa le 3.00 del mattino quando è scattato l'allarme lanciato dai residenti che si sono visti svegliare dal fumo e dal rumore provocato dagli incendi, tra serbatoi e vetri che esplodevano. Sette automobili sono state completamente divorate dal rogo: alla fine degli interventi di spegnimento rimaneva solo il telaio carbonizzato, mentre altre tre sono rimaste pesantemente danneggiate. Fortunatamente non risultano esserci feriti e intossicati. Le forze dell'ordine giunte sul posto hanno aperto un'inchiesta per individuare i responsabili del rogo, sulla cui matrice dolosa non ci sarebbero dubbi. I vigili del fuoco sono intervenuti a spegnere le fiamme con due squadre e l'ausilio d un'autobotte.

Incendio all'ex Polverini di Anzio: bruciano tonnellate di rifiuti

Altro rogo nella notte alle porte di Roma ha richiesto l'intervento dei mezzi e degli uomini del 115. In via delle Cinque Miglia, nel comune di Anzio, per un vasto incendio sviluppatosi all'interno di un capannone di 2000 metri quadri dove era stoccata un'ingente quantità d'immondizia. L'intervento è tutt'ora in atto da questa notte: due autobotti sono ancora a lavoro per spegnere gli ultimi focolai.