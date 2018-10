La presenza di gruppi di cittadini stranieri che stazionano attorno alla stazione della metropolitana di Pietralata e nella zona attorno al supermercato Auchan, sta creando malumori e problemi di convivenza nel quartiere. Problemi sui quali si è innestata la protesta dell'estrema destra di Casa Pound che da circa due settimane ha cominciato ad essere presente nella zona, con banchetti e volantinaggi. Lo scorso sabato già si è rischiato l'incidente, con il confronto a brutto muso tra alcuni militanti dell'organizzazione di via Napoleone III e alcuni attivisti di sinistra. Scenario che si potrebbe ripetere domani, quando Casa Pound ha convocato un corteo che partirà alle 10.30 proprio dalla stazione della metro B di Pietralata, con lo slogan "basta immigrazione, basta degrado".

Dal centrosinistra diverse le voci che si sono alzate per chiedere alla Questura di vietare la manifestazione, che tra le altre cose dovrebbe finire a poche decine di metri dal campo XXV Aprile, dove proprio sabato si svolgerà la festa dei Liberi Nantes, squadra di calcio composta da rifugiati e richiedenti asilo che festeggerà i suoi primi dieci anni. "La Questura e il Comune di Roma si attivino immediatamente per annullare o spostare la manifestazione indetta da Casa Pound per sabato mattina a Pietralata, poiché è un'inutile e pericolosa dimostrazione di forza voluta dagli estremisti neofascisti contro gli immigrati proprio vicino al luogo dove si terrà un evento sportivo promosso dall'associazione Liberi Nantes con i rifugiati politici", si legge in una nota dei deputati romani del Partito democratico Roberto Morassut, Luciano Nobili, Monica Cirinnà, Flavia Nardelli e Marianna Madia.

"Il percorso del corteo – spiega il parlamentare e membro della Direzione Nazionale del Partito Democratico, Morassut – dovrebbe toccare peraltro punti del quartiere presso i quali insistono lapidi e cippi della memoria antifascista di Pietralata. Chiediamo pertanto pubblicamente, dopo averlo fatto per le vie formali, alla Questura ed alla Prefettura di valutare con attenzione il percorso proposto da Casapound che certo non facilita un sereno svolgimento della manifestazione". "Incredibilmente qualcuno ha autorizzato il corteo ed è ancora più incredibile che questo corteo termini nella piazza dedicata ai figli del popolo antifascista del quartiere. È una provocazione di chi vuole strumentalizzare il degrado per scopi politici ed elettorali sulla pelle dei cittadini di Pietralata", fa eco Gianluca Peciola del Movimento Civico per Roma.