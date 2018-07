in foto: Un fac–simile di una carta d’identità elettronica (dal sito del ministero dell’Interno)

Carta d'identità elettronica. Ottenere il documento nella Capitale resta un miraggio per molti romani nonostante il nuovo servizio attivo da ieri e gestito direttamente dal Ministero dell'Interno, che ha come obiettivo quello di abbattere le file. Non è più attivo il sistema Tupassi con appuntamenti prenotati allo sportello a distanza di mesi. Una soluzione non proprio agevole per i residenti, considerato che il rinnovo del documento potrebbe coincidere con i mesi estivi e le ferie ma a luglio e ad agosto non è possibile prenotarsi. Un disagio ancora non risolto, a differenza di quanto prometteva il Comune di Roma. Il nuovo link agendacie.interno.gov.it non permette di accedere ai servizi promessi: il link, che rimanda alle zone di competenza, non da appuntamenti disponibili prima del prossimo novembre. Questo nei municipi segnalati I, III, VI, VIII, IX e XI. Vale, in questi casi, la risposta degli uffici prima dell’introduzione del nuovo sito: "Se non riesce a prendere appuntamento online si presenti qua fisicamente, meglio sul presto, con la prova che dimostri l’urgenza di ottenere il documento, come ad esempio, un biglietto aereo".

Rinnovo della Carta d'Identità

Una aperto il portale dedicato agli utenti la navigazione è lentissima ed è necessario effettuare più volte l'identificazione inserendo i propri dati, codice fiscale e password. Dopo aver cliccato sul tasto "disponibilità" ci si accorge di aver atteso invano e se si riesce ad accedere al calendario per le prenotazioni, non ci sono posti disponibili prima del prossimo novembre. A segnalare il disagio anche il neo presidente del municipio VIII Amedeo Ciaccheri: "I cittadini scopriranno presto che la partenza delle prenotazioni per le carte di identità elettronica, prevista per il 1 luglio, è solo un grande bluff del Campidoglio e del Ministro dell’Interno Salvini" si legge in una nota. "Le prenotazioni già accumulate nel tempo con il precedente sistema non danno la disponibilità prima del prossimo 2 novembre 2018".