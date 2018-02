Dopo le sfilate e i festeggiamenti che hanno colorato la Capitale nei giorni scorsi, il fitto programma del Carnevale Prenestino giunge al termine oggi con la celebrazione del martedì grasso. Un pomeriggio di divertimento e fantasia che non potrà che coinvolgere i partecipanti di tutte le età. Si parte alle ore 15:00 dal centro storico con la sfilata di carri allegorici e gruppi mascherati. Alle ore 18:00 invece tutti in piazza Regina Margherita dove si brucerà il fantoccio di "Re Carnevale"; seguiranno poi l'affascinante spettacolo pirotecnico e l'aperitivo di gruppo.

Paese che vai, usanza che trovi.

La giornata di oggi segna il termine dei sette giorni grassi di carnevale e precede il mercoledì delle ceneri, l'inizio della Quaresima. La tradizione italiana cristiana, ancora presente anche se meno seguita, prevede che il martedì vengano consumati tutti i cibi più prelibati rimasti in casa, che per i quaranta giorni successivi non possono essere mangiati, come la carne o anche i tipici dolci quali le chiacchiere. Anche all'estero questa giornata di festa ha il suo seguito: nel Regno Unito per esempio corrisponde al Pancake Day, il giorno in cui si svolgono delle vere e proprie competizioni nelle scuole e tra le famiglie in cui, uno dei componenti, deve correre con una padella al cui interno si trova una frittella fredda. Per vincere bisogna riuscire a far girare il pancake almeno tre volte durante il tragitto compreso tra la partenza e l'arrivo. Questa tradizione sembra che risalga al XV secolo quando una donna, che stava preparando i pancakes per la festa del martedì grasso, si accorse troppo tardi che le campane della chiesa stavano già suonando per la confessione; per non perder tempo finì di prepararli lungo la strada, in corsa e con il grembiule ancora indossato. In Germania e in quasi tutti i paesi scandinavi il giorno più importante del Carnevale è piuttosto il Rosenmontag, il lunedì delle Rose, mentre in Polonia i grandi festeggiamenti vengono riservati al giovedì, quando la consuetudine vuole che si mangino i bomboloni alla marmellata di rosa. In Ucraina si festeggia invece la settimana dei Blini, particolari crêpes farcite sia dolci che salate nate negli anni dell'Impero Russo.