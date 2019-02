in foto: La Presse

Carnevale è arrivato e a Roma sono tantissimi gli eventi per adulti e per bambini in programma dal 28 febbraio al 5 marzo organizzati nei vari quartieri della Capitale e in provincia. In città è corsa al costume più bello, per partecipare a feste, sfilate in maschera e per ballare divertendosi a ritmo di musica dietro i carri allegorici coloratissimi. Che i vostri bambini e bambine scelgano di essere fate, supereroi o animali, a Roma ci sono feste per tutti i gusti, in piazza, al luna park, a teatro e perfino in un castello! Basta portare coriandoli e stelle filanti e il divertimento è assicurato. Iniziamo con la festa in maschera al ‘Mondo delle Fiabe' in programma per giovedì 28 febbraio, il giorno di giovedì grasso, alle ore 17, con tanti giochi, trucca bimbi, e animazione con un imperdibile spettacolo di magia. Il 5 marzo invece, il giorno di martedì grasso si festeggia alla libreria spazio ricreativo ‘C'era una volta', è con una festa in maschera di Carnevale per bambini.

Carnevale 2019 al Luneur Park

Il Carnevale al Luneur Park, il parco divertimenti in via delle Tre Fontane nel quartiere Eur di Roma, si festeggerà fino a domenica 3 marzo, con tanti eventi dedicati ai bambini. Sorpresa con il ‘Giardino delle Meraviglie' che si animerà con coloratissimi personaggi in costume, pronti a giocare tra balli, sfilate in maschera e battaglie di coriandoli.

Carnevale popolare di San Lorenzo

Tra le feste di Carnevale di quartiere c'è quella del Carnevale Popolare di San Lorenzo, in programma per sabato 2 marzo alle 15. Piazza dell'Immacolata sarà animata da sfilate in maschera, figuranti, musica e balli, con uno spettacolo finale. Inoltre ci saranno frappe, castagnole e coriandoli per tutti.

Carnevale al Castello di Bracciano

Il Carnevale al Castello di Bracciano in provincia di Roma è un evento imperdibile, una meravigliosa esperienza per adulti e bambini per ritrovarsi all'interno di una fiaba. La festa di Carnevale al Castello di Bracciano è in programma ogni domenica fino al 10 marzo. La roccaforte medioevale degli Orsini Odescalchi ospiterà i bambini in maschera per una visita animata all'interno delle sale, alla scoperta della leggenda del Re del lago e della principessa Artemisia, con tanti personaggi, sorprese e magici racconti.

Carnevale a Teatro

Il Carnevale si festeggia anche a teatro con lo spettacolo per bambini Follie di Carnevale in programma sabato 2 e 9 marzo al Teatro Pantegano in via Ostiense. La rappresentazione, rigorosamente in maschera, è adatta ai più piccoli, dai quattro ai dieci anni.

‘Balllando Carnevale' all'Accademia d'arte dei bambini

Il Carnevale all'Accademia d'arte dei bambini, in via Giovanni de Agostini, è all'insegna della musica e dei balli, con ‘Ballando Carnevale' in programma sabato 2 marzo alle ore 16. Un mix di danze tipiche provenienti da tutto il mondo che farà scatenare adulti e bambini al ritmo di cancan, foxtrot e tarantella.

Carnevale di Civita Castellana

Il Carnevale di Civita Castellana, in provincia di Viterbo, è uno degli eventi più attesi e partecipati d'Italia del periodo dell'anno in cui cadono i festeggiamenti, conosciuto e apprezzato dopo il Carnevale di Venezia. Venti carri allegorici e oltre 3 mila figuranti sfileranno domenica 3 marzo e di martedì grasso, 5 marzo, per un percorso di 2 chilometri. A concludere la festa il Rogo de O’ Puccio, un pupazzo di cartapesta alto più di 3 metri, che verrà incendiato, come da tradizione, martedì grasso.