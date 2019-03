Carlo Verdone saluta la zia Bettina scomparsa ad Anzio: “Ho passato le estati al mare con lei”

Un saluto con un post su Facebook, una notizia triste che diventa per l’attore e il regista l’occasione per ricordare alcuni aspetti della sua vita familiare e privata, ricordi d’infanzia e un appello a non scordare i più anziani: “Anche con i loro acciacchi sono per noi una biblioteca enorme. E un conforto fatto di buon senso”.