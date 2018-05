"L’altra sera ero in piazza Venezia, c’era una signora cinese o giapponese, non so, era buio. A un certo punto l’ho vista crollare a terra, all’improvviso, proprio davanti a me. Ho pensato: ‘C’avrà avuto un infarto”. E invece era caduta in una buca. Ma è possibile che Roma faccia ‘ste figure schifose?". A parlare è l'attore Carlo Verdone che ieri, insieme a colleghi e regista era al Maxxi di Roma in occasione della presentazione delle nomination per i Nastri d'argento.

"Ecco, io credo che dobbiamo fare in fretta a risolvere soprattutto il problema dell’asfalto. Non c’è solo il Giro d’Italia, qui rischiano anche i pedoni, gli anziani, i motociclisti. Non se ne può più, io di segnalazioni ne ho fatte tante, ma vedo che non succede niente. Ma che ci vuole a sistemare le strade? Non abbiamo fatto le Olimpiadi, almeno salviamo qualche vita. Ottimista sul futuro di Roma? Se devono sbriga’, troppi anni che stiamo in questa situazione", ha detto ancora Verdone, secondo quanto riporta il Corriere della Sera.

Verdone è candidato al nastro d'argento per il suo film ‘Benedetta Follia'. Tra i candidati, come protagonisti e non nella sezione commedia, anche Antonio Albanese, insieme Carlo Buccirosso e Giampaolo Morelli, Sergio Castellitto, Edoardo Leo, Marco Giallini, Massimo Popolizio.