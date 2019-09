in foto: Carlo Freccero, Virginia Raggi

Carlo Freccero, attuale direttore di Rai Due, non è certo nuovo a provocazioni, uscite fuori dal coro, dichiarazioni irriverenti e sopra le righe. E stavolta non è stato da meno, visto che ha dichiarato pubblicamente, unico a farlo negli ultimi mesi, che "Roma sta diventando davvero bella" grazie al "lavoro egregio, straordinario" della sindaca Virginia Raggi, a cui ha rivolto i suoi complimenti. L'occasione è quella della presentazione del film "Bangla", ambientato a Tor Pignattara e che verrà trasmesso in prima tv su Rai Due. "Roma non è quell'inferno che si descrive", ha detto ancora Freccero.

L'8 ottobre è il giorno della messa in onda della commedia girata dal ventenne Phaim Bhuyan, italiano di seconda generazione, seguita da un approfondimento in seconda serata. "Grazie a Carlo Freccero per promuovere temi cosi' importanti e delicati. Negli ultimi tempi il tema del diverso è stato trattato in modo apocalittico e invece non lo si deve considerare essere un nemico. Nessuna apocalisse, anzi, le persone si incontrano, le diversità arricchisce", ha dichiarato la sindaca Raggi, presente alla conferenza stampa. "Dobbiamo cogliere la globalizzazione puntando a preservare l'identità di Roma. La ricerca costante di equilibrio non è semplice ma ci rende unici e vivi. Un film come questo è interessante perché fa capire come il meticciaccio avvenga normalmente e arricchisca. Non possiamo fermare la storia, e la storia ci dice che le persone si spostano per mille motivi, non solo drammatici come guerra e persecuzioni. I nostri ragazzi vanno all'estero per l'Erasmus, viaggiamo anche noi, siamo migranti, anche se da noi non c'e' la guerra. Quindi dobbiamo imparare a convivere. Il nostro ruolo è accompagnare, scambiarsi le ricette", ha continuato la prima cittadina, che poi ha fatto riferimento anche a Tor Pignattara: "È un centro, Roma sta diventato multicentrica. L'amministrazione sta cercando di andare a riqualificare tante periferie, i nuovi bus li stiamo presentando lì. Con i servizi dobbiamo riqualificare e nello stesso tempo lavorare sulla capacità delle persone di rigenerarsi".