Il 6 aprile è il Carbonara Day. Questo giorno, dedicato agli amanti della pasta con uovo, pepe, pecorino e guanciale, sarà ovviamente diverso da quelli degli anni passati. Se il 6 aprile i ristoranti erano pieni e le trattorie inventavano ogni tipo di evento dedicato per festeggiare la carbonara, oggi, a causa dell'emergenza coronavirus, le celebrazioni saranno inevitabilmente diverse. Non si potrà andare a mangiare fuori casa, non ci sarà nessuna sagra o festa pensata appositamente per l'occasione. Ma chi ha detto che non si può festeggiare lo stesso? Anche se le persone sono costrette in casa, si può lo stesso preparare un'ottima carbonara e gustarsela nella propria abitazione. "CarbonaraHomeMade: viviamo la carbonara sui social media per avvicinarci, anche se siamo distanti. Vi aspettiamo su tutti i social media il 6 aprile dalle 12:00 per cucinare insieme". Lo ha scritto su Twitter l'International Pasta Organization (Ipo), invitando tutti a una grande festa virtuale sui social network.

Carbonara Day 2020 con i grandi chef

Ma come sarà caratterizzato questo Carbonara Day 2020? Da questa quarantena abbiamo imparato una cosa: le persone utilizzano tantissimo i social media per sentirsi più vicine. E così moltissimi chef si cimenteranno in ricette social della pasta fiore all'occhiello della cucina tradizionale romana, postando in diretta video e foto delle loro creazioni. Secondo quanto riportato dal Gambero Rosso, Arcangelo Dandini, Alba Esteve Ruiz, Luciano Monosilio, Marco Martini, Nabil Hajassan, Giulio Terrinoni, Kotaro Noda sono solo alcuni dei cuochi che parteciperanno a quest'edizione virtuale del Carbonara Day. Volete sbizzarrirvi con ricette anche non proprio legate alla tradizione? Questa è la vostra occasione.

Come partecipare al Carbonara Day 2020

Adesso scommettiamo che vi state chiedendo: come partecipare al Carbonara Day? L'evento, iniziato dalle 10 di questa mattina, si protrarrà fino alle 24 del 6 aprile. Basta andare sui social – Instagram, Facebook, Twitter – e condividere le proprie creazioni con l'hashtag #CarbonaraHomeMade. Oltre a pubblicare i video e le foto delle vostre ricette, potrete interagire con altre persone che si cimenteranno nelle loro versioni di questo piatto tradizionale. Senza contare che potrete avere i consigli dei più grandi chef di fama mondiale. E magari aggiustare anche la vostra di ricetta, per farla ancora più buona.