in foto: Foto dal profilo Twitter @astralmobilita

Un tamponamento a catena si è verificato nella mattinata di oggi – giovedì 15 marzo – su via Pontina. Erano circa le 10.00 quando, altezza del chilometro 19,600, c'è stato un maxi tamponamento che ha coinvolto cinque vetture. Sul posto il personale di Astral e la polizia stradale. Inevitabili disagi e rallentamenti: per permettere i rilievi del caso e la rimozione dei veicoli incidentati chiusa una corsia. Code tra Pomezia e Castel di Decima in direzione di Roma.

Roma: perde il controllo del Suv e investe un pedone

Un grave incidente si è verificato ieri in zona Serpentara, alla periferia Nord Est di Roma. Qui il conducente di un Suv, dopo essere entrato in collisione con un'altra auto in movimento, ha perso il controllo della vettura andando a sbattere contro alcuni cassonetti e macchine parcheggiate, e finendo la sua corsa sul marciapiede investendo un uomo di 60 anni. Il pedone è stato soccorso e trasportato in ospedale in codice rosso. Nonostante le gravi fratture non è in pericolo di vita.