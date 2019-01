in foto: Immagine di repertorio

Un grave incidente è avvenuto nel pomeriggio oggi sul Grande Raccordo Anulare di Roma. Il sinistro si è verificato in carreggiata estern, all'altezza del chilometro 37,100 a e ha coinvolto quattro vetture. Il traffico si muove su una sola corsia tra la Diramazione Roma Sud e Tiburtina, con code e rallentamenti. A comunicarlo in una nota Astral Infomobilità.

Sul luogo dell'incidente la Polizia Stradale, il personale sanitario del 118 e i mezzi meccanici per rimuovere le vetture incidentati e far tornare il traffico alla normalità nel più breve tempo possibile. In corso i rilievi per stabilire la dinamica ed eventuali responsabilità dell'incidente.