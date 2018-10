Un albero è caduto su viale delle Terme di Caracalla, in direzione piazzale Numa Pompilio. Paura in strada tra gli automobilisti, che hanno visto davanti ai loro occhi la pianta, un pino alto 30 metri, abbattersi al suolo finendo all'interno della carreggiata. E' successo intorno alle ore 15 di oggi, lunedì 1 ottobre. Ma il pino caduto in viale delle Terme di Caracalla non è l'unico, sempre oggi, sono caduti altri due alberi, in via Campania e al Portuense. Fortunatamente nell'impatto del tronco con l'asfalto non è rimasto ferito nessuno. Molti i veicoli di passaggio, durante la caduta, essendo via delle Terme di Caracalla una strada trafficata. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Roma capitale gruppo I Trevi e il servizio giardini. Sono in corso gli interventi per la rimozione del pino dalla carreggiata e per la messa in sicurezza dell'area. Si registrano code e rallentamenti.

Strada chiusa da piazza di porta Capena a piazzale Numa Pompilio

La strada è stata chiusa al transito da piazza di porta Capena a piazzale Numa Pompilio. Su Twitter i vigili urbani hanno comunicato che il traffico è "convogliato dalla carreggiata laterale a quella centrale all'altezza di Largo Cavalieri di Colombo". Si raccomanda agli automobilisti di prestare la massima attenzione.

Albero caduto in via Campania

Albero caduto anche in via Campania, nei pressi di Villa Borghese, intorno alle 15.30: il tronco si è abbattuto su un cassonetto, bloccando la strada e colpendo auto, di cui un camioncino. Fortunatamente in quel momento non passava nessuno.

Albero caduto al Portuense

Il terzo albero è caduto in via Leonardo Greppi, al Portuense. E' successo intorno alle 15 di oggi. Anche in questo caso non è rimasto ferito nessuno nel crollo della pianta. La strada è stata chiusa da via Mengarini a via Brisse.