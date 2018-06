in foto: Foto di repertorio

Mentre stavano cenando in un ristorante del centro storico di Roma, hanno riconosciuto uno scippatore seriale ritenuto responsabile di numerosi colpi tra la passeggiata di Ripetta e piazza Augusto Imperatore. I carabinieri hanno notato il ladro, un 33enne romano con precedenti alle spalle, mentre era a bordo di uno scooter risultato rubato la sera precedente. L'uomo aveva con sé una costosa borsa di una nota marca e uno smartphone di ultima generazione, anch'essi risultati frutto di uno scippo ai danni di una ragazza e avvenuto pochi minuti prima in via di Ripetta. I carabinieri, che avevano con loro anche un suo identikit realizzato grazie alle descrizioni delle vittime, hanno interrotto la loro cena, si sono alzati, pur essendo liberi dal servizio, e hanno rincorso e bloccato lo scippatore. L'uomo è stato sottoposto a fermo con le accuse di tentata rapina, furto con strappo, frode informatica e ricettazione.

In particolare i militari gli hanno contestato una tentata rapina avvenuta nella serata del 26 giugno in via Tomacelli e uno scippo avvenuto in via di Ripetta il 25 giugno. Nel primo caso una donna romana è stata aggredita e trascinata a terra dal ladro, che ha tentato di rubargli la borsa. La sera prima una cittadina polacca è stata derubata della sua borsa e lo scippatore ha anche prelevato 600 euro dal suo conto corrente utilizzando le carte trovate all'interno. Sono in corso accertamenti per capire se il ladro sia responsabile anche di altri scippi.