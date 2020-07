in foto: Foto di repertorio

Ha visto un signore in difficoltà fra le onde, si è immediatamente tuffato in mare ed è riuscito a salvargli la vita. Eroe del giorno è un brigadiere dei carabinieri del Nucleo radiomobile di Roma che, libero dal servizio, ha salvato un 57enne romano che stava per annegare a Focene, frazione di Fiumicino. Intorno alle 18 di ieri, domenica 5 luglio, era in spiaggia con la sua famiglia, quando ha visto in mare un bagnante che non riusciva a tornare a riva a causa della correte forte. Il carabiniere è riuscito a portare l'uomo a riva e quest'ultimo, anche se spaventato, ha preferito tornare subito a casa e non andare in ospedale.

Il carabiniere Marco Casagrande salutato da un lungo applauso al suo ritorno sulla spiaggia

Stando a quanto ricostruito, i bagnini hanno cercato di raggiungerlo con il pattino, ma senza risultati. Il carabiniere, Marco Casagrande il suo nome, si è gettato tra le onde quando ha visto anche il bagnino in difficoltà e travolto dalle onde. Il ragazzo è addirittura finito contro gli scogli e ha riportato alcune ferite lievi. Casagrande è riuscito a raggiungere l'uomo in difficoltà e ormai privo di forze e lo ha portato a riva. Anche l'addetto al salvataggio è riuscito a ritornare a riva in sicurezza. Casagrande, molto conosciuto allo stabilimento perché cliente abituale, è stato accolto a riva da decine di persone e da un lungo applauso. Come detto, il signore che rischiava di annegare era spaventato, ma ha ritenuto non necessario recarsi al pronto soccorso per essere visitato.