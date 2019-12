in foto: Gigi Proietti a teatro

Per l'oramai tradizionale appuntamento dell'Auditorium Parco della Musica di Roma di Capodanno, il 31 dicembre 2019 andrà in scena Cavalli di Battaglia, lo spettacolo di Gigi Proietti che finora è stato visto da più di centomila spettatori, facendo registrare ad ogni replica il tutto esaurito. Così, per chi vuole festeggiare la Mezzanotte a teatro, l'occasione è servita, con uno spettacolo in cui ci sarà tutto il materiale migliore dell'attore romano tra comicità e drammaturgia, parodie e canzoni, tradizione popolare e tanto altro. Un mix di generi e registri che ha decretato il grande successo dello spettacolo.

Un'orchestra e le due figlie accompagneranno Gigi Proietti

Con Gigi Proietti sul palco ci saranno anche le due figlie Susanna e Carlotta, che reciteranno e canteranno con l'accompagnamento di un orchestra composta da venticinque elementi più il corpo di ballo, che suoneranno e balleranno sotto la direzione del Maestro Mario Vicari. I biglietti per la sala Santa Cecilia sono in vendita su Ticketone e vanno dai 97 ai 187 euro per le poltrone nelle prime file centrali.