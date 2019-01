Il capodanno cinese nel 2019 cade martedì 5 febbraio e i festeggiamenti andranno avanti fino al 10 febbraio. Questa festività, la più importante in Cina, varia di in anno in un anno in un periodo compreso tra il 20 gennaio e il 20 febbraio, ed è l'occasione non solo per festeggiamenti in strada e in famiglia, ma anche per godere di una settimana di vacanza. I festeggiamenti vanno avanti per circa una settimana

Il 2019 è l'anno del cane

Ciclicamente gli anni in Cina sono scanditi dai nomi di 12 animali (il topo, il bue, la tigre, il coniglio, il drago, il serpente, il cavallo, la capra, la scimmia, il gallo, il cane e il maiale) e il 5 febbraio entreremo nell'anno del maiale. L'astrologia cinese assegna, un po' come per i nostri segni zodiacali, ad ogni animale delle caratteristiche.

Dove si festeggia a Roma il capodanno cinese

In Italia le feste in piazza si svolgono in particolare a Prato, Milano e Roma, dove risiedono le comunità cinesi più consistenti. In particolare nella capitale, come ogni anno, al centro della festaci sarà Piazza Vittorio Emanuele II all'Esquilino, dove la comunità cinese a messo salde radici, soprattutto aprendo numerosissime attività commerciali. Qui il 9 e il 10 febbraio, si terranno spettacoli in costume, esibizioni di arti tradizionali. Ovviamente non mancherà poi una parte dedicata alla gastronomia.

Roma Chinese New Year

Se a piazza Vittorio andrà in scena una festa popolare e aperta tutti. A Villa Borghese, nella cornice della Galleria Borghese, il ricevimento per i festeggiamenti dell'ambasciata della Repubblica Popolare Cinese che organizza una serie di eventi sotto il brand Roma Chinese New Year. L'appuntamento più importante è per il 7 febbraio alle 19.00 con la partecipazione dell'artista di fama internazionale Liu Bolin, che si esibirà in una performance live. Il fotografo è l'autore di alcuni importanti scatti per alcune delle maison di moda più famose come Valentino, Moncler, Tod’s, Ruinart.

L'Opera di Pechino all'Argentina per la Turandot

Proprio nei giorni del capodanno cinese, dal 5 al 10 febbraio, in cartellone al Teatro Argentina c'è il Turandot, la grande opera di Giacomo Puccini, la favola per antonomasia dell’esotismo orientale: la storia della principessa bella e temibile, orditrice d’inganni, e del suo cuore disperato e crudele insidiato dall’amore. L'opera sarà diretta dal regista Marco Plini che lavorerà per la prima volta con l’Opera di Pechino. Sul palco si fonderanno "la raffinata arte attoriale cinese, sublime mescolanza di recitazione, danza e canto", con "lo sguardo prospettico e un gusto visionario d’invenzione tutta italiana. In scena la favola per antonomasia dell’esotismo orientale: la storia della principessa bella e temibile, orditrice d’inganni, e del suo cuore disperato e crudele insidiato dall’amore.