Nella notte di Capodanno in tutto il Lazio sono stati 114 gli interventi dei vigili del Fuoco, in Lombardia 67 e solo 24 in Campania, contro i 95 del 2016. I pompieri in particolare a Roma sono intervenuti per spegnere le fiamme di cinquanta cassonetti incendiati in città nella notte. Stando a quanto comunicano i Vigili del Fuoco i roghi sono stati appiccati nei quartieri di Ostia, Centocelle e La Rustica. Probabilmente sono collegati ai botti di capodanno, ma alcuni potrebbero essere di origine dolosa.

Incendi anche al parcheggio ParkingGo, il parcheggio low cost nei pressi dell'aeroporto di Fiumicino sulla via Portuense. Stando a quanto si apprende sono rimaste coinvolte e danneggiate 13 auto parcheggiate. L'ipotesi, anche in questo caso, è che le fiamme siano state oiriginate da un fuoco d'artificio sparato nella notte di Capodanno.

Sempre a Roma a causa dei botti un bambino di 7 anni ha riportato una ferita alla coscia destra, un'ustione escoriata al torace sinistro e un'escoriazione frontale. Il piccolo è stato accompagnato in pronto soccorso e ricoverato all'Ospedale San Filippo Neri, con prognosi di 20 giorni. Lo comunica la polizia della Capitale. Intanto Ama ha cominciato le operazioni di pulizia dei rifiuti lasciati in giro nel corso della notte.