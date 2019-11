in foto: Skin

Sarà Skin, la leader degli Skunk Anansie, l'ospite internazionale della festa di Capodanno 2020 al Circo Massimo di Roma. L'artista sarà la protagonista di un dj set dalla mezzanotte alle tre, ha annunciato la sindaca della Capitale, Virginia Raggi. "La sorpresa della Festa di Roma di quest'anno è la presenza della leader di una band molto popolare che starà con noi con un dj set al Circo Massimo da mezzanotte alle 3: si tratta di Skin", ha dichiarato la sindaca questa mattina nel corso della presentazione dell'iniziativa.

Sul palco salirà anche l'attore Ascanio Celestini, accompagnato dalla Rustica x band. Come lo scorso anno, anche per questa edizione della festa di Capodanno sarà pubblicato un bando per gli artisti di strada che vorranno esibirsi nelle diverse location. Il resto del programma sarà elaborato dall'amministrazione capitolina con l'Accademia nazionale di Santa Cecilia, il Teatro di Roma, il Palaexpo, la Casa del cinema, le fondazioni Cinema per Roma, Musica per Roma, Romaeuropa, Teatro dell'Opera e dalle Biblioteche di Roma, sotto il coordinamento di Zètema.

La festa, ha spiegato Raggi, sarà dedicata alla Terra e alla relazione tra uomo e natura. L'evento è stato presentato con il vicesindaco Luca Bergamo, la presidente della commissione Cultura Eleonora Guadagno e i registi della festa Fabrizio Arcuri, Claudia Sorace e Francesca Macrì.