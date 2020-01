Si conferma per il trentaduesimo anno la tradizione del tuffo di Capodanno nel Tevere di Maurizio Palmulli, 67 anni, più noto come ‘Mister Ok'. Capelli lunghi e costume blu, come da tradizione ha compiuto il celebre salto dal ponte Cavour e dato così il benvenuto al 2020. A seguire la sua impresa, ormai un'istituzione del Capodanno romano, era presente una folla di fan, turisti e curiosi.

Capodanno 2020, a Roma il tradizionale tuffo nel Tevere di "Mister Ok"

Il bagnino 67enne di Castel Fusano è l'erede di una tradizione inaugurata nel 1946 dal suo predecessore, l'italo-belga Rick Sonay, anch'egli conosciuto col nome di "Mister Ok". Il soprannome del tuffatore deriva dal gesto che l'uomo era solito fare agli spettatori che si radunavano sul ponte prima di tuffarsi nel Tevere. Come accade ogni primo dell'anno da oltre tre decenni, il tuffo ha entusiasmato la folla presente e le immagini hanno atto il giro del mondo.

Ora la speranza di "Mister Ok" è che la tradizione possa proseguire anche in futuro, e che altri tuffatori prendano il testimone. "Io mi auguro che ci sia qualcuno che porti avanti questa tradizione romana. Dietro a me ho altri tre ragazzi, è una cosa bella per Roma, sono due o tre ore belle", ha commentato Palmulli ai microfoni di LaPresse prima del tuffo.