Tragedia sfiorata questa notte a Roma. Erano le prime ore di oggi, domenica 2 giugno, quando un uomo al volante della sua vettura ha travolto tre ragazze appena uscite da un locale in via delle Capannelle, alla periferia sud della capitale. Le giovani investite, di età compresa tra i 21 e i 23 anni, fortunatamente non hanno riportato gravi conseguenze: soccorse da alcuni passanti che hanno immediatamente dato l'allarme, sono state trasportate in ospedale in codice giallo dalle ambulanze del 118 giunte sul luogo.

Passate al vaglio le immagini delle telecamere

Il conducente dell'auto invece di fermarsi a prestare soccorso, si è dato precipitosamente alla fuga continuando la sua corsa noncurante di aver investito tre persone. Sul luogo dell'investimento sono giunti gli agenti del Gruppo Appio della Polizia Locale e della della Polizia di Stato, che ora sono sulle tracce del pirata della strada che rischia un'incriminazione per lesioni e per omissione di soccorso. Al vaglio dei caschi bianche le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona che si spera possano fornire indicazioni utili per rintracciare l'auto e il suo conducente. Ascoltate anche le tre ragazze investite e alcuni testimoni, ma nessuno di questi è riuscito a scorgere con chiarezza la targa della vettura pirata.