Code fino a 12 chilometri e caos sull’autostrada A1 questa mattina a causa di un incidente. La peggiore delle partenze per tutti gli automobilisti che da Roma si sono messi in viaggio per il ponte del primo maggio in direzione sud, verso Napoli. Solo dopo qualche ora – l’incidente che ha causato le code è avvenuto intorno alle 6:30 di mattina – la situazione è ora in lento miglioramento tra la diramazione Roma Sud e Valmontone in direzione Napoli, come comunica Astral infomobilità. A causare le interminabili file per i viaggiatori è stato un incidente con un mezzo pesante che si è ribaltato perdendo parte del carico costituito da bobine plastiche.

Fino alle 9:30 circa il traffico scorreva su una sola corsia portando così a ben 12 i chilometri di coda, complice anche il ponte di questi giorni e le molte persone in viaggio verso il sud, considerando anche il bel tempo degli ultimi giorni. L’incidente ha avuto ripercussioni anche sulla viabilità della Casilina, dove il traffico è congestionato tra Palestrina e Valmontone, sempre in direzione Napoli. Per chi è diretto dalla diramazione Roma Sud a Napoli, la società Autostrade consiglia di uscire a San Cesareo per poi riprendere l’A1 solamente a Valmontone, dopo aver percorso la strada statale Casilina.

L’incidente è avvenuto al km 585 dell’autostrada. Sul posto sono intervenute le pattuglie della polizia stradale, i soccorsi sanitari e meccanici oltre al personale della direzione di tronco di Fiano Romano. Ancora ora, come fa sapere Astral, ci sono dieci chilometri di coda tra il bivio per l’A24 Roma-Teramo e Valmontone verso Napoli a causa del ripristino della sede stradale dopo l’incidente avvenuto questa mattina.