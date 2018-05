Non ci sono servizi igienici, mancano i cassonetti dei rifiuti, le passerelle per disabili, inesistenti le fontanelle pubbliche, non ci sono bagnini e postazioni di salvataggio a sufficienza, sono sporche e non vengono pulite, spesso maleodoranti e piene di detriti pericolosi. La stagione balneare è cominciata, ma le spiagge libere di Ostia versano in condizioni difficili e a oggi non sono preparate ad affrontare l'arrivo dei turisti e dei romani per i primi bagni estivi. La presidente del decimo municipio Giuliana Di Pillo, Movimento 5 Stelle, ha ammesso di essere in ritardo su quasi tutti i lavori da fare dopo la demolizione dei chioschi abusivi sulla spiaggia. Ci sono stati ritardi nell'erogazione dei fondi e nella pubblicazione dei bandi e così i bagni chimici ancora non sono stati installati e le spiagge non vengono pulite. Sembra anche che non ci siano abbastanza fondi disponibili per portare a termine la demolizione dei baracchini. Addirittura, spiega Andrea Andrea Bozzi, capogruppo delle liste civiche per l'Autonomia in Municipio X, "Ora" e "Un Sogno Comune", "ci informano che il Municipio starebbe per affittare delle macchine vagliatrici per procedere alla pulizia last-minute degli arenili liberi, dove oggi i bagnanti rischiano persino di ferirsi muovendosi tra rifiuti anche pericolosi".

Le opposizioni sono sul piede di guerra, hanno occupato la sala del consiglio municipale nell'ultima seduta convocata e hanno chiesto le dimissioni dell'assessore all'ambiente Alessandro Ieva. "Gran parte degli accessi alla Pineta di Castel Fusano sono off limits, i rifiuti sono praticamente distribuiti in tutti i quartieri e la raccolta differenziata è un flop colossale. Il mancato rilancio del mare di Ostia con la stagione balneare ormai iniziata rappresenta la cartina tornasole del fallimento politico dei grillini", si legge in una nota congiunta firmata dai consiglieri di Forza Italia, Fratelli d'Italia, Partito Democratico, Laboratorio Civico X e Lista Civica Ora. E' notizia di oggi la pubblicazione del bando per i bagnini che sorveglieranno le spiagge del litorale. Sono previste dodici postazioni.