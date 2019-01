in foto: Antonino Cannavacciuolo, chef stellato

Antonino Cannavacciuolo, chef stellato amatissimo dagli italiani, è ai Castelli Romani per una puntata di ‘Cucine da Incubo' in onda su canale Nove. Cannavacciuolo è stato avvistato a Marino, dove si trova per girare una puntata del format in cui il cuoco arriva in aiuto di ristoranti, locali e trattorie in crisi, per scongiurare il rischio della chiusura. Protagonista dovrebbe essere un ristorante in piazza San Barnaba.

Cannavacciuolo è stato sorpreso per la gioia dei suoi fan che sono riusciti a scattare selfie e a ricevere autografi in un bar su corso Vittoria Colonna, poco distante da piazza Giacomo Matteotti. Secondo alcune indiscrezioni, lo chef sarebbe arrivato in città ieri e alloggerebbe in un hotel in via Spinabella. Non è la prima volta che visita i Castelli Romani e che è stato visto passeggiare godendo il meraviglioso panorama della provincia a sud di Roma: era già stato alla ‘Piave' di Frascati e al ristorante ‘Vecchia stazione' di Rocca di Papa.