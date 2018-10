in foto: I cani liberati dalla polizia locale

Erano intrappolati in una gabbia stretta, lasciati da giorni senza acqua né cibo. Gli agenti del reparto NAE del IX Gruppo Eur hanno liberato questa mattina due cani di razza pitbull. Le pattuglie sono intervenute in via di Porta Medaglia, dove i cani erano stati abbandonati da due persone di nazionalità rumena, di cui non si hanno notizie. A dare l'allarme alla polizia locale è stato il proprietario del terreno, un vicino di casa, che si è accorto degli animali e si è preso cura di loro fino all'arrivo degli agenti, intervenuti insieme a personale veterinario della Asl di zona. Li hanno immediatamente tolti dalle gabbie e hanno verificato il loro stato di salute. I cani stanno bene e sono stati recuperati ad un'associazione di volontari, che ne ne occuperà fino a quando non troveranno una nuova casa. Nei confronti dei responsabili, su cui sono in corso ulteriori indagini, si procederà all'Autorità Giudiziaria per maltrattamento di animali.