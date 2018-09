in foto: Immagine di repertorio

Un cane a passeggio al guinzaglio con la sua padrona ha ingerito un panetto di hashish ed è andato in overdose. È successo sabato pomeriggio nella zona di Villa Pamphilj nel quartiere Monteverde, a Roma. A dare la notizia sono Daniele Catalano capogruppo Lega Municipio XI e Giovanni Picone capogruppo Lega Municipio XII. "Questo è solo l’ultimo caso delle segnalazioni che ormai con cadenza giornaliera continuiamo a ricevere da famiglie preoccupate dal ritrovamento di siringhe usate per strada, nei parchi e nelle aree giochi del quartiere da Villa Pamphilj, a villa Bonelli fino a Villa Flora – scrivono sulle loro pagine Facebook – Purtroppo questo è il sintomo che ormai i nostri territori sono lasciati totalmente allo sbando". Poi, evidenziano "un problema sicurezza, sia relativo allo spaccio che agli sbandati che girano indisturbati per il quartiere". Siringhe nella Villa erano state rinvenute soprattutto nei pressi dell'ingresso di via di Donna Olimpia.

Cane in overdose

Il cane, un meticcio, ha ingerito l'hashish durante la passeggiata e dopo pochi minuti si è sentito male. Spaventata la donna lo ha portato subito dal veterinario dove l'animale è stato ricoverato per 24 ore in prognosi riservata. Inizialmente le sue condizioni erano critiche, poi fortunatamente sono migliorate. Dai risultati delle analisi, risulta che il cane ha inserito un grande quantitativo di droga che lo ha mandato in overdose.