Il video con il pugile Domenico Spada, condannato per estorsione e usura, l'annuncio su Facebook di aver "menato tre romeni" e ora l'appartamento in affitto a un costo irrisorio: 93 euro l'anno appena. E proprio quest'ultimo dettaglio, rivelato ieri nel corso della trasmissione di La7 Piazza Pulita, potrebbe costare caro a Emanuele Dessì, candidato del Movimento 5 Stelle al Senato nel collegio Lazio 3. All'interno del Movimento c'è grande imbarazzo e Luigi Di Maio, il capo politico e candidato premier, ha ammesso: "Io sono il capo politico del movimento e il mio dovere e' tutelare il movimento. Grazie ai giornalisti che hanno fatto gli approfondimenti. Abbiamo avviato tutti gli accertamenti stamattina, se dovesse essere vero quello che sta emergendo, allora non avremo nessun problema sul fatto che queste persone non possono stare nel movimento, quindi dateci il tempo di fare gli accertamenti". Duro anche Alessandro Di Battista, intervistato da Massimo Giannini su Radio Capital: "Sul caso Dessì faremo luce. Ieri Piazzapulita ha fatto un servizio con degli elementi nuovi su questo candidato e il M5S ha il dovere di indagare su queste questioni e noi lo facciamo sempre e chiediamo che lo facciano anche le altre forze politiche. Quando ci arriva qualsiasi notizia, anche non di reato, e questo candidato non ha compiuto nessun reato, il M5S fa una giusta ispezione, un giusto approfondimento su tutto".

Sulla vicenda è intervenuta anche la candidata alla Regione Lazio, la deputata Roberta Lombardi: "Il tentativo del Pd e di alcuni giornali di associare il nostro candidato al Senato Emanuele Dessì agli Spada o di definirlo un picchiatore è qualcosa di miserabile. Chi usa la violenza sbaglia sempre, annunciare di averla usata per di più su un social network è profondamente sbagliato, ma io non mi sento di giudicare il comportamento di una persona che in quel momento vede la sua compagna o i suoi figli in pericolo. Da mamma, non so come potrei reagire se qualcuno aggredisse uno dei miei bambini. Piuttosto su una cosa credo invece che il candidato M5S debba assolutamente chiarire: la sua casa, il canone da 7 euro ecc. Stanno emergendo opacità che il M5S non può accettare. Per quanto mi riguarda la trasparenza vale più di ogni cosa".