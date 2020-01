in foto: Immagine di repertorio (La Presse)

Un motociclista ha investito un guardiaparco nella Riserva Naturale di Canale Monterano, un'area protetta in provincia di Roma. I fatti risalgono a domenica scorsa 19 gennaio, quando il personale di sorveglianza della Regione Lazio era all'interno della riserva per svolgere un normale servizio di controllo. A denunciare l'accaduto Aigap, Associazione Italiana Guardie dei Parchi e delle Aree Protette, che in una nota ha espresso solidarietà al collega ferito. I carabinieri hanno arrestato L.L., un cinquantunenne di Cerveteri, e lunedì scorso si è svolta l’udienza di convalida al Tribunale di Civitavecchia. Il motociclista è stato rinviato a giudizio a piede libero per lesioni volontarie aggravate e resistenza a pubblico ufficiale.

Motociclista investe guardiaparco

I guardiaparco improvvisamente hanno udito il rombo delle moto da cross a bordo delle quali viaggiavano due persone. I veicoli a due ruote erano senza targhe, in modo di non risultare riconoscibili ai controlli a distanza. Hanno intimato loro l'alt ma i motociclisti non non si sono fermati. Forzando il posto di blocco, hanno investito uno dei guardiaparco, centrandolo in pieno, per poi finire contro l'auto di servizio. Gli altri due sono riusciti a fermarli e a chiamare i carabinieri. Sul posto, ricevuta la segnalazione, sono intervenuti i militari della stazione di Manziana, che hanno arrestato il motociclista.

Trauma cranico per il guardiaparco

In soccorso del guardiaparco ferito è arrivato il personale sanitario del 118, che lo ha trasportato in ambulanza in ospedale. Arrivato in pronto soccorso, il paziente è stato affidato alle cure dei medici, che lo hanno sottoposto agli accertamenti necessari al caso. A seguito dell'investimento ha riportato un trauma cranico, contusioni ed abrasioni in varie parti del corpo e ha ricevuto una prognosi di dieci giorni.